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Регионы

Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya
Амнистия для раков в Волгограде, смертельный маникюр в Тюмени и уникальная спасательная операция в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.  
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"Белая каста" не хочет сидеть в СИЗО. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Елену Слабикову. Дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора на пару со своим родителем  похитила более 4,7 миллиарда рублей. Сам Григорий Слабиков также находится под арестом и признал свою вину. Однако его дочь заявила, что не сможет сидеть в СИЗО, поскольку относит себя к "белой касте": в подтверждение ее слов адвокаты предъявили суду красный диплом юрфака СПбГУ. Судьи все же усомнились, что обвиняемые в хищении более 4 миллиардов принадлежат к высшему свету и заключили Слабикову под стражу. Уголовное дело о хищениях компенсационных фондов трех строительных организаций было возбуждено в августе 2017 года. Слабиков использовал свое служебное положение, а дочь вкладывала деньги в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса и мини-отеля, передает Newizv.

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Автор: Андрей Евлампиев14 мая 2018, 19:49

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