В Подмосковье из-за пожара встали поезда

На Ярославском направлении МЖД приостановлено движение из-за задымления в грузовом поезде. ЧП случилось на участке Мытищи – Пушкино, сообщает сетевое издание m24.ru.

"Локомотивная бригада незамедлительно остановила грузовой состав на перегоне, так как было обнаружено задымление одной из цистерн", – рассказали в пресс-службе столичной магистрали. Там добавили, что открытого пламени не наблюдалось.