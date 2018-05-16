На россиянку с детьми напала стая ворон

Жительница Астрахани Татьяна вела своих двух детей в детский сад, когда на них напала стая агрессивных ворон. Все началось с того, что на подходе к дошкольному учреждению они увидели птенца. "Мы пытались отодвинуть его в сторону, чтобы ему никто не навредил. В ту же секунду налетела стая ворон", – цитирует газета "Волга" женщину. Детям она крикнула, чтобы они отбежали подальше, а сама попыталась отбиться от птиц. Пытаясь выклевать у пострадавшей глаза, вороны повредили ей бровь и нанесли другие ранения головы. Другие родители рассказали, что также оказались под атакой вороньей стаи по дороге в детский сад, однако успели убежать.