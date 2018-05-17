Цифра как высокое искусство

Картина, написанная дроном и зритель, представляющий себя ультрахолодным атомом внутри квантового симулятора. В Эрмитаже открывается выставка "Инновация как художественный прием", на которой можно будет увидеть опыты уникального взаимодействия новейшего искусства и передовых технологий.

Выставка – часть проекта "Эрмитаж 20/21" и культурной программы Петербургского экономического форума. Креативным партнером выставки выступил Внешэкономбанк. Экспозиция будет работать с 25 мая по 3 июня в верхней галерее Манежа Малого Эрмитажа. На ней будут представлены проекты художников, которые работают с инновационными технологиями: искусственным интеллектом, блокчейном и другими актуальными практиками.

Среди работ есть очень интересные и необычные: так, Егор Крафт представит проект-исследование, в рамках которого технологии машинного обучения позволяют восстановить утраченные фрагменты античных скульптур. Масштабное полотно Миши Most нарисовано дроном по эскизу художника. Дмитрий Каварга сконструировал объект, способный анализировать лингвистические характеристики текста и превращать его в цветовую палитру.





Кевин Абош размышляет на тему уникальности произведений искусства, используя в качестве инструмента блокчейн-адреса, которые он присваивает своим работам. Завораживающий аудиовизуальный перформанс студии Stain осмысляет понятие дискретности, непрерывности времени и пространства.

Режиссер Марта Файнс, известная многим своим фильмом "Онегин", представит видеополотно на стыке кино и фотографии, созданное с помощью разработанной ей уникальной технологии SLOimage.

Известный ученый Константин Новоселов, удостоенный Нобелевской премии по физике за открытие новой формы углерода – графена, примет участие в выставке в качестве художника. Используя графеновые чернила и технику классической китайской живописи, он размышляет на тему научного поиска и творческого вдохновения.

Процесс создания чего-то нового, если это действительно новое, наверное, самое большое таинство и неизвестно, дано ли нам его когда-либо постичь.

Ученый говорит, что не важно идет ли речь о прорыве в науке или о создании нового предмета искусства. "Каким образом незначительные кусочки информации, разрозненное множество тривиальных фактов складываются в стройную научную теорию? Или нагромождения цветных пятен на холсте вдруг пробуждают в нас сильнейшие эмоции?" – задает вопрос зрителям Новоселов.





Часть работ были созданы художниками специально для выставки в сотрудничестве с ведущими научными лабораториями. В рамках совместного проекта Дмитрия Гутова и Российского квантового центра зритель сможет представить себя ультрахолодным атомом внутри квантового симулятора. В результате коллаборации художника Павла Пепперштейна с центром высоких технологий "ХимРар" родилась серия работ, осмысляющих новейшие разработки в области нейронауки.

"Впереди – успехи и поражения, скоростные дороги и горные виражи. Но главное, чему учит эта выставка – блокчейн становится искусством только, если его адреса написаны кровью их создателя, а графеновые чернила приобретают особый смысл, когда автор владеет еще и чудом китайской туши" – отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.





В свою очередь председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков считает, что развитие технологий меняет практически все сферы жизни. "Художники выступают фактически в роли технологических визионеров. Они опережают свое время, смотрят за горизонт, помогают нам уловить контуры будущего. Будущего, которое изменит и нас самих, и нашу страну, и весь мир", – сказал глава ВЭБ.

Это проект на стыке искусства и инноваций заставляет нас менять оптику восприятия.





Куратор выставки Виктория Кондрашова из компании RDI отметила, что художники всегда остро чувствуют перемены в обществе и мире и реагируют на них. Отвечая на вопросы и вызовы времени, они используют инновационные технологические решения в качестве инструмента, техники и источника этической рефлексии, создавая поле для коммуникации со зрителем. "На выставке будут представлены работы, в которых исследуется взаимосвязь художественного мышления, новых физических материалов и технологических процессов", – уточняет Кондрашова.





"Название выставки восходит к программной статье Виктора Шкловского “Искусство как прием”, опубликованной сто лет назад. В ней были сформулированы ключевые термины прием, отстранение и автоматизация", – говорит заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, руководитель проекта "Эрмитаж 20/21" Дмитрий Озерков.

По его мнению, выставка призвана ответить на вопросы: как изменилась художественная ситуация за столетие и какие термины следует нам взять на вооружение сегодня?



