Житель Петербурга ограбил ларек с шаурмой из-за сломанного зуба

На Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге мужчина напал на сотрудника местного кафе и похитил из кассы деньги. После этого он попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции. Полицейским он объяснил, что недавно ел в этом заведении шаурму и сломал о нее зуб. Пострадавший устроил скандал, однако не смог ничего добиться. тогда он решил самостоятельно выбить компенсацию за полученную при еде травму, передает Flashnord. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело. В полиции отметили, что мужчина не в первый раз привлекается к ответственности.