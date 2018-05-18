Под Вологдой во время прогулки умер шестиклассник

На улице Ленина в городе Череповец Вологодской области во время прогулки умер шестиклассник, передает Flashnord. Прохожий вызвал потерявшему сознание ребенку скорую помощь, однако мальчик скончался по пути в больницу. По факту произошедшего проводится проверка. В частности, проверяются слова очевидца о том, что перед смертью школьник дышал газом из баллончика.