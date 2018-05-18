Под Тюменью рецидивист избил беременную от него школьницу

Члены многодетной семьи в городе Ишим Тюменской области оказались в ужасной ситуации. Родители девятерых детей часто пьют, что негативно сказывается на жизни всех ребят. "Денег нет, они там даже кошачий корм едят – в лапшу его добавляют", – цитирует Ura.ru осведомленный источник. Кроме того, одна из девочек – 16-летняя школьница – ждет ребенка от неоднократно судимого мужчины. Не так давно он избил ее и ее 17-летнюю сестру. Теперь агрессивный жених стал фигурантом административного дела по статье "Побои". Однако девочка несмотря ни на что собирается выходить замуж за отца своего будущего ребенка.

Сообщается, что на время запоев родителей детей отправляли в психиатрическую лечебницу, мотивируя это тем, что других мест для их размещения нет. Один из ребят самостоятельно обратился к социальным работникам с просьбой разрешить ему жить при местном храме. Мальчик признался, что дома стало совсем невыносимо.