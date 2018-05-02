Под Москвой по реке плавал чемодан с телом мужчины

В полицию поступило сообщение о том, что 2 мая в реке Клязьма в городе Ногинск Московской области был обнаружен чемодан. Внутри находилось тело неустановленного мужчины, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Устанавливаются все обстоятельства преступления. На месте работает следственно-оперативная группа.