В Подмосковье супругов нашли мертвыми в погребе

В Электростали обнаружены тела двух супругов 52 и 57 лет. Трупы найдены в погребе в СНТ "Медик". По предварительным данным, мужа с женой ударило током, передает "Подмосковье сегодня".



Предположительно, супруги спустились в кессонный погреб для откачки воды электрическим насосом. Специалисты проводят доследственную проверку.