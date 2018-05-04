Заставившую подростков мыть вокзал уборщицу наказали

В Архангельской области уборщица заставила пятерых подростков убирать на вокзале на станции Удима. По предварительным данным, женщина была пьяной, передает Flashnord.
Технический работник решила, что подростки намусорили. Женщина разозлилась и закрыла детей в помещении, заявив, что не откроет до тех пор, пока они не наведут порядок.
Теперь женщине грозит срок. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетних".
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