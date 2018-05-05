Под Москвой задушили и сбросили в реку 40-летнюю женщину

В Серпуховском районе Московской области в Оке обнаружен труп 40-летней женщины. Личность погибшей уже установлена, передает "Подмосковье сегодня".

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что гибель женщины наступила от удушения. В реку ее тело бросили уже после смерти.

По предварительным данным, 18 апреля жительница Подольска отвезла младшего ребенка в детский сад, а затем припарковала свой автомобиль неподалеку от торгового центра. После этого женщина исчезла. В тот же день ее муж написал заявление в полицию.