Трое подростков побили популярного блогера

В Ростове-на-Дону побили знаменитого блогера Витю Трубачева. На мальчика напали подростки.
О происшествии рассказала мать звезды YouTube. "Спросили: "Ты – Витек?" А получив утвердительный ответ, ударили в глаз. Лицо разбито. Очень жаль, что в родном городе такое возможно", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда". Причины конфликта устанавливаются.
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