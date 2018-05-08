Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец

Предприниматели Сургута продают тапочки с изображением воинов Великой Отечественной войны, а в Набережных Челнах на берегу Камы нашли обезглавленный труп мужчины. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



Предприниматели Сургута накануне празднования Дня Победы, по данным местных блогеров, начали продавать тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны, сообщает Newizv.Городские власти говорят, что это информационный фейк. Советник мэра Сургута Александр Оверчук говорит, что такие тапочки могли продаваться в Брянске. Фото с витрины одного из магазинов было опубликовано в группе "Типичный Сургут" социальной сети "ВКонтакте". Подписчики негодуют. Товар по сто рублей за пару потихоньку расходится.



Участнику квеста в Ростове отрубили топором часть пальца, передает Rostovgazeta. О происшествии рассказали в соцсетях. Очевидцы сообщили, что вызывать скорую помощь организаторы отказались и аптечки также на месте не оказалось. Известно, что во время игры была нарушена техника безопасности, в результате чего актер и отрубил кончик пальца молодого человека. По данному факту полиция проводит проверку.

Такси загорелось во время движения в Нижнем Новгороде, передает Newsnn. Автомобиль такси загорелся на ходу в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Возгорание случилось днем 8 мая на улице Пролетарской. Водитель успел покинуть горящую иномарку. Огонь охватил машину полностью за считанные минуты. До прибытия пожарных очевидцы случившегося помогали тушить пламя.

В Набережных Челнах на берегу Камы нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает Inkazan. Находка была обнаружена местным жителем. О случившемся он рассказал полицейским. Погибший был в зимней одежде. Его возраст установить не удалось, потому что отсутствовала голова, а тело уже частично разложилось. По одной из версий, человека могли обезглавить и скинуть в реку.

В Тюмени из-за коммунальной аварии без воды остались порядка 120 жилых домов, детсады и школы, передает Nashgorod. В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок, однако, по предварительным данным, вода вновь начнет поступать лишь в 11 утра 9 мая, пояснили в диспетчерской службе УК "Жилищный стандарт" и добавили, что водоснабжение сейчас отключено в школе № 67, в ряде домов по улице Судостроителей, в детских садах №№ 62 и 36, в домах №№ 12 и 55 по улице Рябиновой и в ряде жилых зданий, расположенных по улице Константина Заслонова.

Вспышка анемии лошадей зарегистрирована в Омской области. Как заявляли специалисты, опасности для людей эти заболевания не представляют. Под угрозу заражения попадают лошади, мулы и ослы. Главное управление ветеринарии Омской области объявило об установлении карантина до июня 2018 года, передает "Город55".

Сотрудница ижевского турагентства обманула своих клиентов на три миллиона рублей, сообщает Udm-info. Женщина похитила деньги у 41 клиента. Установлено что, обвиняемая с марта по август 2017 года принимала от клиентов заявки и заключала договоры на приобретение турпутевок, однако обязанности по бронированию и оплате тура она не выполняла, а полученные деньги расходовала на личные цели. Помимо этого, было установлено, что в июле 2017 года обвиняемая также похитила 450 тысяч рублей, переданные клиентами за оказание туристических услуг, из сейфа турагентства, где на тот момент работала. За хищение чужого имущества злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы.

Три школьницы спасены с отколовшейся льдины на пруду в городе Кушва, пишет TagilCity. Как рассказали сотрудники МЧС, им пришлось по ледяной воде пробираться к трем девочкам восьми, девяти и 12-ти лет. Их на руках переносили на берег. С льдины их снимали при помощи веревки и лестницы-палки. Школьницы получили переохлаждение и были госпитализированы. По предварительной информации, девочки решили погулять по льду пруда, не предполагая, что это может быть опасно.

В Волгограде 64-летний торговец контрафактной одеждой не смог откупиться от правоохранителей, передает Novostivolgograda. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ворошиловского района, который подозревается в покушении на дачу взятки в размере 25 тысяч рублей начальнику отделения городской полиции. На одном из рынков Дзержинского района мужчина торговал спортивной одеждой с незаконно нанесенными товарными знаками известных производителей. Этот факт вскрыли сотрудники полиции в конце апреля. Сомнительный товар был изъят. Свою вину мужчина полностью признал. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.



В Башкирии 40-летний браконьер убил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу, сообщает Mkset. Сотрудники Росгвардии задержали его за незаконный отстрел. Злоумышленники выявили во время профилактического рейда совместно с госинспекторами по охране животного мира минэкологии на охотничьих угодьях общего пользования в Кушнаренковском районе. Рейд проводится с 28 апреля на территории Бирского, Благоварского, Благовещенского, Кушнаренковского, Уфимского и Чишминского районов республики.