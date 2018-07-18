В Крыму пристыдили Киев за претензии на санатории

Киеву должно быть стыдно и смешно за свои мечты о крымских санаториях. Украинские власти заявляют свои права на то, что им давно не принадлежит.

Абсурдом назвали в Крыму решение украинских властей признать за собой право собственности на четыре крымских санатория. Тем более, что объекты уже выкуплены инвесторами.

"Это абсурдное решение. Они себе передали то, что давно уже им не принадлежит. Это, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно. Эти люди живут в своем мире", – заявил глава Комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как сообщалось, Украина "подарила" себе оздоровительные организации "Украина", "Ай-Петри", "Орлиное гнездо" и "Золотой пляж". На сайте крымской прокуратуры при генпрокуроре Незалежной появилось сообщение о праве госсобственности на имущество четырех санаториев. Общая площадь объектов составляет примерно 11 тысяч квадратных метров.

Черняк отметил, что Киеву должно быть стыдно и смешно за свои действия, которые невозможно воплотить в жизнь. Он добавил, что контрольные пакеты акций "присвоенных" Украиной санаториев уже выкуплены инвесторами, пишет Life.ru.