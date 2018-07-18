"На все воля божья": врач скорой помощи бросил россиянку умирать
Все началось с того, что жители Великого Новгорода вызвали к 41-летней родственнице карету скорой помощи. На фоне рассеянного склероза у женщины поднялась температура и начались конвульсии.
Каково же было удивление родных пациентки, когда приехавший врач наотрез отказался везти ее в больницу. Медик сделал женщине укол и перед уходом сказал остолбеневшим родственникам: "На все воля божья".
Позже женщину все-таки увезла в больницу уже другая бригада врачей. Однако ценное время было упущено, и пациентка скончалась через несколько дней.
Медики сообщили, что если бы женщину доставили в больницу немедленно, у нее был бы реальный шанс выжить, передает Telegram-канал Mash. Правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия.
Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге в 2014 году, когда равнодушный фельдшер скорой бросил петербурженку умирать от инфаркта. 34-летний Виктор Илларионов, приехав на вызов, ошибочно диагностировал у пациентки гастрит, после чего женщине стало хуже.
Смерть констатировали утром следующего дня. Позже стало известно, что фельдшер числился в федеральном розыске как скрывшийся от следствия, также он привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков.
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