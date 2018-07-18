Российский певец покончил с собой

Смоленский хип-хоп исполнитель Роман Терещенков, более известный под псевдонимом Артас Бездушный, покончил с собой после конфликта в местной кальянной. От парня требовали извинений за нетрадиционную сексуальную ориентацию.



По информации анонимного источника, за день до своей смерти рэпер обнародовал в соцсетях видеообращение, в котором изложил суть ситуации. Терещенков рассказал, что в смоленской кальянной его запугивал, избивал и "заставлял за что-то извиняться местный житель".

Бездушный заверил, что кто-то взломал его страничку "ВКонтакте", после чего от его имени начали размещать объявления в гей-сообществах о поиске "пассива" для совокупления. Увидевший эти публикации мужчина начал писать Терещенкову, высмеивать его и называть "гомиком".

Рэпер, в свою очередь, удивился тому, что воинствующий гетеросексуал проводит время в сообществах для геев, передает Lenta.ru. "Я просто сделал вывод логический – если он нашел эти группы, эти посты, значит, он сам там лазит", – заявил Терещенков.

Публикация от Артас Бездушный (@arthas_soulless2012) 12 Май 2017 в 9:27 PDT

Анонимный источник добавил, что после травли в Сети парень обратился в правоохранительные органы. Однако вечером того же дня тело Романа нашли под окнами собственного дома.

Публикация от Артас Бездушный (@arthas_soulless2012) 16 Июл 2016 в 6:39 PDT

Информация о смерти рэпера также появилась в ряде тематических сообществ. "Здравствуй Рома. Сегодня ты умер. Знаешь, я плачу. Никогда бы не подумал что ты мне на столько дорог. Пишу сюда, потому что тебе больше не написать. Прости меня за все. Ты был хорошим другом", – пишут обитатели Всемирной паутины.