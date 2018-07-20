Под Москвой младенец выжил после падения с 13-го этажа

Из окна квартиры на 13-м этаже жилого многоквартирного дома в городе Одинцово Московской области выпал полуторагодовалый ребенок, передает сайт "Комсомольская правда". Было установлено, что младенец находился дома вместе с няней. Инцидент произошел, когда она отвлеклась. Трагедии удалось избежать благодаря растущим под окнами деревьям. Сейчас пострадавший находится в больнице. У ребенка диагностировано сотрясение головного мозга и тупая травма живота.

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