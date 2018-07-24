Россияне требуют расправы над зарубившей котенка дочкой чиновника

В России произошло очередное вопиющее происшествие, связанное с издевательством над животными. На этот раз 16-летняя школьница расчленила котенка топором, засняв зверства на видео. Тысячи россиян требуют в Сети максимально сурового наказания для девушки.

"Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи", – такими словами начинается текст петиции, в которой россияне требуют наказать жительницу Алтайского края за немыслимые зверства. Эмоции пользователей Сети можно понять – поступок живодерки способен повергнуть в шок даже самых стойких.

Речь идет о видеоролике, размещенном в соцсетях, на котором девушка расчленяет котенка топором. Запись сопровождается смехом и общением с подругой, передает Telegram-канал Life Shot.

Позже выяснилось, что живодерка является дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха. Данный факт еще больше взбудоражил Всемирную паутину, пишет Ura.ru.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что чувство вседозволенности некоторых людей не укладывается в голове. Петицию, призывающую наказать живодерку по всей строгости, подписали уже почти семь тысяч человек.

Кроме того, на резонансное происшествие уже обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он заявил, что живодерами зачастую становятся лица женского пола, у которых отсутствует материнский инстинкт. Кадыров выразил уверенность, что виновные не смогут уйти от ответственности.

Напомним, что в 2017 году судом был вынесен приговор по делу "хабаровских живодерок". Жертвами злоумышленниц стали 15 животных и птиц.