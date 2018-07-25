Жуткий грохот на Крымском мосту перепугал автомобилистов

На Крымском мосту строители приступили к очень важному этапу – созданию железнодорожного пути. Работы никак не затрагивают автомобильную часть сооружения, поэтому движение осуществляется в обычном режиме. Однако нашлись привередливые автомобилисты, которые пожаловались на шум от строительных работ.

"Над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно", – сообщил инфоцентр Крымский мост.

Как пояснили в пресс-службе сооружения, формирование верхнего строения пути идет от Тамани к Керчи, то есть от одного берега к другому. Строить сразу с двух сторон невозможно из-за особенностей технологии. "В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Если на автодороге строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям", – пояснили в инфоцентре.

На переправе уложат плети бесстыкового пути длиной 440 метров, между ними разместят специальные стыки, которые будут компенсировать температурные расширения. "Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. "Дышат" и сами пролетные строения моста. Поэтому между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов, а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык", – рассказал руководитель проекта Евгений Чибышев.

Благодаря особой технологии мост сможет выдержать колебание температур от -27 до +57 градусов. Предусмотрено на переправе и антисейсмическое закрепление. В общей сложности строителям предстоит уложить 38 километров путевой решетки.

Работа на Крымском мосту кипит. Однако уже нашлись недовольные такими темпами строительства. Автомобилисты пожаловались на шум, который сопровождает укладку железнодорожного пути. "Ехали сейчас через пролив. Грохот стоит страшный. Что-то делают там", "Это невозможно, строят прям среди дня, молотками там что-то бьют, слышно за километр", "Пробки нет, но что-то долбят со стороны железной дороги", – написали в соцсети россияне, проезжавшие 25 июля по Крымскому мосту.

Как писали Dni.Ru, автомобильная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая текущего года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России.