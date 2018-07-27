Российский актер умер после падения в оркестровую яму

Драматург Гафур Каюмов трагически погиб на 59-м году жизни. Режиссер театра упал в оркестровую яму в Доме культуры города Арска.

Трагическая смерть Гафура Каюмова произошла в результате несчастного случая. Драматург упал на трубу в оркестровой яме Дома культуры и получил серьезную травму – пробил легкое.

Каюмова оперативно доставили в Центральную районную больницу Арска. Врачи сделали все, что было в их силах, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медикам оставалось констатировать смерть, сообщает "Татар-информ".

Гафур Каюмов работал в Татарском академическом театре в течение семи лет. Также он получил локальную известность благодаря роли Салимжана в фильме "Зулейха".

Стоит отметить, что в 2013 году произошел похожий случай. Во время репетиции спектакля режиссер Ольга Эннс упала в оркестровую яму глубиной три метра и получила травму головы.

В театр незамедлительно прибыли врачи скорой помощи, сотрудники МВД по Пермскому краю и комиссии по труду. Эннс срочно госпитализировали, но спасти ее не удалось.