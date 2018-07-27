Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
Известно, что проблемы в семье начались давно. Якобы мужчина упрекал жену Анну в том, что она не ухаживает за собой.
Устав от упреков, девушка предложила развестись и пройти обряд развенчания. А священникам делать этого нельзя, передает Telegram-канал Mash.
И тогда у Горового созрел дьявольский план. Несколько дней назад Денис посадил жену в машину и обещал показать какое-то важное место. Он завез ее в лес под Солнечногорском и зарезал, нанеся семь ножевых ранений.
Затем священник спрятал труп благоверной и уехал. Тревогу забила мама Анны. Перед смертью девушка успела сообщить ей в СМС, что муж куда-то ее везет.
Потом никто долго не брал телефон, а через несколько часов Денис сказал, что не знает, где жена. За это зацепились полицейские, и Горовой почти сразу признался в содеянном.
Ранее жестокое преступление произошло на Камчатке. Там полицейские задержали женщину с любовником, которые убили и забетонировали в подвале супруга подозреваемой. Трагедия произошла два года назад в жилом доме поселка Светлый. Останки, а также орудия преступления были найдены в земле на глубине полутора метров.
Поклонники обеспокоены состоянием артиста
Красавица хныкала и просилась на ручки
Певец попал в больницу без сознания
Артистка опубликовала свежее фото