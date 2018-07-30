24-летний водитель без прав раскурочил четыре машины

В Ижевске пьяный 24-летний водитель без прав устроил массовое ДТП. Сначала мужчина протаранил стоящие на парковке автомобили Chevrolet и Daewoo. После этого машину дебошира отбросило на световую опору. Столб упал на Opel и ВАЗ-2114, передает udm-info.ru.
В результате ДТП пострадал пассажир "семерки". Виновник аварии не получил ни царапинки. Он уже задержан полицией.
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