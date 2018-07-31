Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)

Во Владивостоке
на острове Русский граждане из ближнего зарубежья устроили драку, сообщает
телеканал "360". По словам очевидцев, конфликт начался у беседок, потом его
участники переместились к берегу.
Ситуация обострилась после того, как один из мужчин взял в руки палку. После этого к толпе побежал человек с двумя топорами. Свидетели драки поспешили скрыться.
Врач рассказал правду
Обольстительница чужих мужей продает одежду в соцсетях
Беременная артистка не постеснялась большого живота
Врачи выясняют причину болезни артиста