Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)

Во Владивостоке на острове Русский граждане из ближнего зарубежья устроили драку, сообщает телеканал "360". По словам очевидцев, конфликт начался у беседок, потом его участники переместились к берегу.



Ситуация обострилась после того, как один из мужчин взял в руки палку. После этого к толпе побежал человек с двумя топорами. Свидетели драки поспешили скрыться.