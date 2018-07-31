Мужчина убил свою мать в присутствии ребенка

Суд приговорил жителя Находки к 14 годам тюрьмы за убийство собственной матери, сообщает телеканал "360". Установлено, что мужчина сначала избил, а затем зарезал пожилую женщину. Причиной ярости стало замечание с ее стороны.



Злоумышленник нанес матери множество ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте. Все это произошло на глазах несовершеннолетней девочки, которая позвонила супруге мужчины и сказала, что "папа убивает бабушку".