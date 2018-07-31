Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов

Сотрудники регионального погрануправления ФСБ задержали гражданина Украины, у которого в рюкзаке были боеприпасы, сообщает телеканал "360". Мужчина пытался пройти через пункт досмотра "Джанкой", однако при нем обнаружили 11 патронов калибра 5,56 миллиметра к американскому карабину Weatherby.



О наличии боеприпасов украинец при пересечении границы не заявлял. Патроны отправлены на экспертизу.