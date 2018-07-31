Красноярский таксист избил недовольного ценой пассажира

Водитель известного красноярского агрегатора такси избил молодого человека за претензии по поводу неоправданно высокой цены, сообщает телеканал "360". Как рассказала девушка парня, которая ехала вместе с ним, по итогам поездки по фиксированной цене водитель стал требовать сумму, значительно превышавшую указанную.



Пассажир попытался дозвониться диспетчеру, однако таксист заблокировал двери и начал бить парня. Потом он вытащил его из машины и продолжил избиение, а затем уехал. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию. Он находится в больнице.