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Красноярский таксист избил недовольного ценой пассажира

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Водитель известного красноярского агрегатора такси избил молодого человека за претензии по поводу неоправданно высокой цены, сообщает телеканал "360". Как рассказала девушка парня, которая ехала вместе с ним, по итогам поездки по фиксированной цене водитель стал требовать сумму, значительно превышавшую указанную.

Пассажир попытался дозвониться диспетчеру, однако таксист заблокировал двери и начал бить парня. Потом он вытащил его из машины и продолжил избиение, а затем уехал. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию. Он находится в больнице.

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31 июля 2018, 09:27

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