Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей

Суд в Коми оштрафовал 57-летнего учителя труда за подглядывание за коллегами в женском туалете, сообщает FlashNord. Для этих целей мужчина установил камеру, которую впоследствии случайно обнаружила одна из педагогов.



Трудовик был уволен. Он признал свою вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Мужчина оштрафован на 40 тысяч рублей и лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на один год.