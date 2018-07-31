Мужчина ограбил собутыльницу с помощью ложки

В Новороссийске полицейские задержали мужчину по подозрению в грабеже, сообщает rostovgazeta.ru. Жертвой нападения стала его знакомая, которая распивала с ним спиртное.



В ходе застолья мужчина отобрал у собутыльницы карту и потребовал ПИН-код, а после отказа нанес несколько ударов ложкой. Получив информацию, злоумышленник скрылся. Его задержали через несколько часов. Преступник успел снять с карты шесть тысяч рублей. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.