Автоледи лишилась иномарки из-за поджигателей

В одном из дворов Нижнего Тагила сгорел автомобиль марки Toyota Avensis. Как рассказала владелица иномарки, услышав хлопок она выбежала на улицу, к тому моменту машина уже была охвачена огнем, передает tagilcity.ru.

Женщина стала стучать по припаркованным рядом автомобилям, что бы обратить внимание их владельцев. Другие жильцы дома услышали шум и помогли оттолкнуть машины дальше от огня.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Подробности ЧП устанавливаются.







