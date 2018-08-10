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При пожаре под Волгоградом погибла 75-летняя пенсионерка

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На Почтовой улице в станице Суводской Дубовского района Волгоградской области загорелся частный дом площадью 32 квадратных метра, сообщает портал novostivolgograda.ru. На борьбу с огнем прибыли пожарные из поселка Горный Балыкей. Они ликвидировали возгорание за 15 минут.

На месте происшествия было обнаружено тело 75-летней женщины. Ее 81-летний супруг пострадал при пожаре и был доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

10 августа 2018, 10:57

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