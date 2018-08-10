Горящую в Карелии церковь XVIII века сняли на видео

В городе Кондопоге Республики Карелия горит построенная в XVIII году деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, передает Пятый канал. На месте работают несколько пожарных частей. Страшный пожар очевидцы сняли на видео.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы была возведена в 1774 году на берегу Онежского озера. Она является объектом культурного наследия федерального значения и одной из главных достопримечательностей региона.
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