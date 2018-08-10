Пенсионер убил жену при попытке избавить от тяги к спиртному

В Вологде суд вынес решение в отношении 66-летнего местного жителя, обвинявшегося в убийстве 62-летней жены, сообщает FlashNord. Преступление произошло еще в ноябре 2016 года. Мужчина пытался отучить супругу от спиртного, на почве чего регулярно происходили конфликты. Однажды пенсионер так избил несчастную, что она скончалась.

При вынесении решения суд принял во внимание данные о личности супругов и раскаяние мужчины. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Пенсионера приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.