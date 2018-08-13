Житель Подмосковья случайно застрелил сына

На территории частного землевладения в Солнечногорском районе Московской области мужчина вместе с десятилетним сыном стрелял из самодельного оружия по мишени. В какой-то момент он не проверил, не находится ли рядом с целью ребенок, выстрелил и попал в мальчика, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". В результате ранения в грудь тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ведется расследование. Семья, в которой случилась трагедия, считалась благополучной и не стояла на учете.