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Умер известный дирижер Лео Корхин

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В Санкт-Петербурге скончался заслуженный деятель искусств России дирижер Лео Корхин. В городском комитете по культуре уточнили, что он умер 11 августа в возрасте 89 лет.

В городском комитете отметили, что Лео Вениаминович Корхин заслужил уважение профессионалов, пройдя долгий путь. Более того, он пользовался большим авторитетом в культурном сообществе. Неравнодушные коллеги по цеху выражают соболезнования родным и близким музыканта, передает Russia Today. Напомним, что Лео Корхин родился в Киеве в 1929 году. Деятель искусств приложил руку к созданию множества легендарных композиций. Так, при его участии была записана музыка к фильмам "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша".

13 августа 2018, 20:17

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