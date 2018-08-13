Трое россиян погибли в страшной авиакатастрофе

В Таджикистане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погибли трое россиян-альпинистов и два члена экипажа. Более того, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Источники уточнили, что среди пострадавших значатся 12 альпинистов и один бортмеханик, передает EG.ru. Шесть россиян в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла по причине того, что вертолет совершил жесткую посадку при перевозке альпинистов. При этом пока что эксперты не сообщают о точных причинах ЧП.