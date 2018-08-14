Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное

Полиция на Крымском мосту останавливает автобусы, проводит досмотр личных вещей с металлоискателями, проверяет паспорта. О небывалой активности правоохранителей на новой трассе сообщает местный блогер Леонид Кузьмин.



С его слов, Крымский мост не оправдал ожиданий жителей полуострова – цены на продукты, как и на другие товары, не снизились. "Теперь у людей новая идея – строительство железнодорожных путей на мосту. Может, тогда станет лучше", – написал блогер в комментариях на сайте издания "Обозреватель".

Кузьмин сообщил, что на новой трассе останавливают общественный транспорт для досмотра личных вещей. Сослался он на неких "знакомых", которые, по его словам, проехали по Крымскому мосту. "Если есть подозрения, сумки вскрываются на осмотр, и только после этого автобус может ехать дальше", – заявил блогер.

Кузьмин заверил, что проверяют паспорта и досматривают вещи даже со стороны Краснодарского края. Говоря об украинских гражданах, блогер отметил, что их тщательнее досматривают, проверяют по базам данных, не находятся ли они в каких-либо списках. Если ничего подозрительного – быстро отпускают.

Крымский мост был открыт для пассажирского движения в середине мая. С момента запуска по новой трассе проехали около 1,8 миллиона автомобилей.

Встретить 33 359 автомобилей за сутки непросто, восхитить всех еще сложнее. Так только я могу, и это новый рекорд ;) #крымскиймост pic.twitter.com/bW3J8GztJz — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 13 августа 2018 г.

Трафик по путепроводу постоянно растет. В минувшее воскресенье по мосту проехали более 33 тысяч автомобилей. Прошлый рекорд был установлен 5 августа, когда путепроводом воспользовались порядка 32 тысяч транспортных средств.