Мечтавшая о собаке россиянка украла шпица и чихуахуа

В Сыктывкаре женщина похитила у заводчицы шпица и чихуахуа. Преступница притворилась покупательницей, сообщает FlashNord.

По словам пострадавшей, она вывела нескольких питомцев на прогулку, оставив дверь в дом незапертой, а когда вернулась за остальными – обнаружила пропажу. Как установили следователи, похитительница пришла к заводчице, чтобы купить собаку и, обнаружив дверь открытой, решила взять животных бесплатно.