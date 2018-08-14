В Крыму обнаружили загадочное кладбище

Крымские археологи поделились любопытной находкой. Эксперты обнаружили место массового захоронения десяти человек, которое успели окрестить "многоэтажным кладбищем".

Дело в том, что первые могилы, о которых идет речь, датируются еще античными временами. Более того, останки людей расположены совершенно хаотично, передает Пятый канал. Специалисты полагают, что на месте захоронения произошла трагедия, в результате которой люди погибли насильственной смертью. В ближайшее время антропологи установят, получены ли травмы на черепах найденных скелетов прижизненно или нет.