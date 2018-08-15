В Екатеринбурге вторые сутки ищут вышедшую на пять минут сотрудницу "Опоры России"

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропала сотрудница PR-службы некоммерческой организации "Опора России" Виктория Конюхова, передает портал tagilcity.ru. Девушка вышла из офиса организации буквально на пять минут – внутри она оставила деньги и документы. На работу Виктория так и не вернулась, не появилась она и дома. Последний раз ее видели на набережной по улице Юмашева.

Публикация от Виктория Конюхова (@konuhova_vik) 27 Июн 2018 в 8:13 PDT