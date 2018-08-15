Челябинские единороссы помогут семье Березиных

Челябинские единороссы погасят долг по ипотеке за детей, которых банк хочет выселить из квартиры за огромный долг по ипотеке. О резонансной истории семьи Березиных писали региональные СМИ.

Депутаты фракции "Единой России" в местном Заксобрании Челябинской области погасят долг по ипотеке семьи Березиных из Красноармейского района, унаследованной тремя детьми после смерти матери. За решение о сборе средств проголосовали все депутаты фракции.

Средства будут аккумулироваться в Фонде поддержки регионального сотрудничества и развития "Единой России". После сбора необходимой суммы и перечисления ее в банк будет подписано мировое соглашение с кредитной организацией.

"Мы соберем необходимые средства, чтобы семья могла и дальше жить в собственной квартире. Большая часть средств уже собрана. В ближайшие дни обязательно навестим семью, чтобы сообщить им эту новость", – сообщил секретарь регионального отделения "ЕР", глава фракции единороссов в Заксобрании Владимир Мякуш.

Резонансная история многодетной семьи из поселка Дубровка стала известна после того, как отец троих несовершеннолетних обратился за помощью к уполномоченному по правам детей.

На троих несовершеннолетних фактически повесили долг почти в миллион рублей. Банк, выдавший ипотеку, решил взыскать квартиру через суд и уже выиграл дело в первой инстанции.





Несколько лет назад мать троих детей Юлия Березина, бывшая к тому времени в разводе с их отцом, купила квартиру в ипотеку. Спустя некоторое время женщине сократили заработную плату, а потом уволили, и задолженность по ипотечным выплатам начала расти. Женщине стали угрожать коллекторы.

Находясь в стрессовой ситуации, Юлия три года назад ушла из жизни. Все заботы о содержании семьи легли на плечи бывшего супруга – Алексея Березина.