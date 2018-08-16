Пили вместе: нетрезвый тюменец бросился с ножом на сына

В одном из сел под Тюменью 58-летний мужчина едва не зарезал сына. Инцидент произошел после совместного распития алкоголя, передает nashgorod.ru.
В ходе застолья между родственниками произошла ссора. Глава семейства схватил нож, приставил к горлу сына и пригрозил расправой. Наследнику удалось вырваться, он сбежал и написал на отца заявление.
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