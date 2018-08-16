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Регионы

Жуткое ДТП: "Газель" сплющило под фурой

прочитано 385 раз

На выезде из Нижнего Новгорода фура и "Газель" устроили страшное ДТП. Сообщается, что у отечественного автомобиля смяло кабину.

При этом фуру развернуло таким образом, что она перегородила все полосы движения. Известно, что водителя "Газели" госпитализировали. Происшествие стало причиной затора на трассе, передает newsnn.ru. Причины аварии и прочие обстоятельства происшествия сейчас выясняются экспертами.

16 августа 2018, 20:49

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