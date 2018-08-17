Россиянка обиделась и стукнула сотрудника ДПС бутылкой по голове

В Вологодской области 36-летняя женщина нарушила правила дорожного движения и неадекватно отреагировала на замечание сотрудника ДПС. Дебоширка ударила правоохранителя стеклянной бутылкой по голове, передает FlashNord.
По предварительным данным, женщина в состоянии алкогольного опьянения шла в компании знакомых по проезжей части. Сотрудники ДПС попытались пресечь нарушение, но были избиты.
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