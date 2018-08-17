Девушка засудила салон красоты за халтурный макияж

В Тюмени салон красоты возместил моральный ущерб женщине из-за некачественного макияжа. Женщина обратилась с жалобой на косметологов в Роспотребнадзор.

Сообщается, что тюменка планировала сделать перманентный макияж бровей, пишет nashgorod.ru. После этого она обсудила с мастером все необходимые детали. Однако уже в процессе работы специалист нанесла макияж выше линии роста бровей клиентки. Возмущенная тюменка незамедлительно подала на салон красоты в суд. Примечательно, что требование истца в компенсации морального вреда за некачественно оказанные услуги было частично удовлетворено.