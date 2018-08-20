В Твери загорелся торговый центр

Ранним утром 20 августа в Твери случился крупный пожар. Огонь возник в здании торгового центра на Можайской улице.
Общая площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет, передает Life.ru.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Видео публикует телеканал "360".
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