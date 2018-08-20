Русский терминатор: рабочий выжил после удара током и падения с высоты

На территории одного из заводов Санкт-Петербурга рабочий упал с высоты после удара током. Примечательно, что пострадавший выжил.

Мужчина находится в реанимации, передает Flashnord. "По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение", – заявили правоохранители.