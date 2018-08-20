В России умер старейший покоритель Северного полюса

В Санкт-Петербурге скончался легендарный альпинист и почетный житель города Михаил Бобров. Ему было 94 года. Он умер после продолжительной болезни, передает РИА ФАН.

Бобров получил известность как один из участников маскировки крупных архитектурных объектов Санкт-Петербурга во время Великой Отечественной войны. Также он считался старейшим покорителем Северного полюса в мире, сообщает FlashNord.



