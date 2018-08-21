Сельчанка без прав убила пенсионерку в жутком ДТП

В Башкирии произошла авария со смертельным исходом. В результате ЧП погибла пассажирка легкового автомобиля.
Сообщается, что 27-летняя местная сельчанка ехала за рулем машины без прав. В какой-то момент она утратила контроль над машиной и оказалась в кювете. Из-за полученных травм 76-летняя пассажирка погибла. Женщина-водитель госпитализирована, передает ToDay News Ufa.
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