В Чите пенсионер забыл в троллейбусе сумку с миллионом

Кондуктор одного из курсирующих по Чите троллейбусов обратился в полицию после обнаружения в салоне подозрительной сумки. Внутри лежали пачки денег на сумму в один миллион 62 тысячи рублей и документы жителя города Петровск-Забайкальский 1937 года рождения, передает Ura.ru. Правоохранители отыскали мужчину и вернули ему находку. Оказалось, что 81-летний пенсионер был в Чите проездом. Полицейские проводили его до ближайшего отделения банка, где он зачислил деньги на счет. Позже его отправили в гостиницу.