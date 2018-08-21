"Единая Россия" широко отметит День флага
Акции пройдут в городах Алтайского края, Амурской области, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской и других областях и республиках страны.
В нескольких регионах намечено проведение автопробегов: автомобили выстроятся по цветам российского флага. На Чукотке, в Тюмени, Тульской, Омской, Мурманской, Московской и Томской областях, Удмуртии, Карелии и Крыму будут открыты тематические и информационные площадки, на которых активисты раздадут информационные буклеты, расскажут историю Дня флага, а также предложат участникам праздника ответить на вопросы викторин и стать участниками творческих мастер-классов.
"День флага лежит в основе патриотического воспитания молодежи, символизируя важность почтительного отношения к истории страны", – отметил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.
Триколор – это часть нашего национального кода, неотъемлемый символ, в котором заложены великие свершения и устремление в будущее.
День государственного флага Российской Федерации – один из официально установленных праздников России. Он появился в нашей новейшей истории в 1994 году и с тех пор отмечается 22 августа. Праздник посвящен возрождённому флагу России – национальному триколору.
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